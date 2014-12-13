Одна судьба с родным Павлоградским химзаводом у четырех поколений семьи Волокитиных

Для семьи Волокитиных Павлоградский химический завод — что дом родной. Общий производственный стаж этой трудовой династии 275 лет. А стоял у ее истоков Иван Корнеевич Волокитин. 17-летним парнишкой пришел на 55-й завод, который только-только начали строить на болотистой городской окраине. На том заводе все были военными людьми, поскольку и продукцию делали военную, и подписку давали «о неразглашении».

Сегодня многое изменилось и уже не является секретом. Но неизменно на «ПХЗ» отношение к своим работникам — бывшим и нынешним. Недавно большая трудовая семья отметила 85-летие своего родного предприятия. И, конечно, многое и многих вспомнили.

Та заводская проходная…

Мое восхищение всегда вызывали люди, которые могут рассказать не только о жизни родителей, а и о жизни их родителей — своих дедушек и бабушек. Ведь если знают, значит, в свое время интересовались, если запомнили — то наверняка это им дорого.

Я иду к одной из представительниц трудовой династии Волокитиных. Небольшая двушка с маленькой прихожей.

— Но зато центр города, и это плюс, — Елена, хозяйка, встречает на пороге доброжелательной улыбкой.

Квартира у нее в «хрущевке», построенной специально для работников химзавода. Женщина только что вернулась с работы, где трудится начальником учебного центра.

— И я тоже химзаводовец, — представляется муж хозяйки Андрей. — Хоть и не из «бригады» Волокитиных, но уже почти 20 лет на заводе.

Не оказалось дома наименьшего из трудовой династии Волокитиных — Тараса. Путь к рабочему месту молодого человека лежит через ту самую заводскую проходную, которая без малого 50 лет встречала его прадеда — Ивана Корнеевича Волокитина.

— Дедушка обладал внушительной внешностью, — рассказывает Елена, перебирая семейные фотографии, — он не был богатырем, но посмотрите на его осанку: кремень!

Старейшина рода и впрямь высокий, крепкий мужчина. Но бывают в жизни моменты, когда ломаются даже сильные духом и телом. В начале войны завод №55 был эвакуирован в Сибирь и на Урал. Иван Корнеевич отправился в дальнюю дорогу с женой и двумя маленькими детьми. В голой степи нужно было в считанные дни наладить выпуск боеприпасов для фронта. Станки прямо под открытым небом, работать приходилось по 20 часов в сутки.

— Бабушка рассказывала, что, как только они приехали на место, дедушка сразу ушел ставить завод, заниматься наладкой оборудования и несколько дней вообще дома не появлялся. А потом случилось невероятное. Обнаружилась пропажа электродвигателя. Нужно было найти виновного и дать по заслугам: время-то военное! А дедушка был бригадиром. То ли на него пало подозрение, то ли с него спрос был как с главного, но забрали его прямо с работы и почти трое суток допрашивали. Не знаю, нашли ли вора, но пришел дедушка домой весь поседевший.

Рассказывая, моя собеседница смахивает непрошеную слезу. Дед ни разу потом не вспоминал про этот случай, а тут вдруг через столько лет пришлось.

— Что же касается вообще заводских дел, то о них мы дома, да и в других местах, ничего не говорили. Права не имели, — говорит Елена Юрьевна, — такое у нас предприятие.

Когда в 43-м освободили Павлоград, завод возвратился из эвакуации. Начала налаживаться мирная жизнь, подрастали сыновья. Самое интересное в том, что вопрос, куда пойти работать, ни перед кем не стоял. Конечно, на завод, к отцу. Там и проработали до выхода на пенсию Ивановичи — Виктор, Юрий, Игорь. Высоких должностей Волокитины не занимали, но дело свое знали хорошо. За что и получали от руководства грамоты да благодарности.

А самому главе семьи уже после войны довелось отбыть в Германию, чтобы забрать у немцев вывезенное ими заводское оборудование. Вышел он на нужной станции и вдруг, как в сказке, видит на путях железнодорожный состав, а на вагонах по-немецки «Павлоград» написано. Пошел к начальнику станции. Недолго объяснялись, дали лейтенанту Волокитину машиниста, и эшелон отправился в путь.

Вместе и в радости, и в горе

Не только у Волокитиных, а и у большинства жителей тогда «собственного» заводского поселка, а теперь обычного микрорайона города, личная судьба переплелась с судьбой предприятия, в которой наряду с праздниками случались и трагедии. Ведь основное свойство продукции, выпускаемой заводом, — гореть и взрываться. К несчастью, на производстве такое не раз случалось.

У многих павлоградцев еще свежа в памяти авария, которая произошла в мае 1988 года. Павлоград оказался в центре внимания не только в Союзе, но и за его пределами. Тогдашнему председателю горисполкома Ивану Николаевичу Приходько даже пришлось давать по поводу случившегося интервью одной зарубежной радиостанции.

Насколько все было серьезно, говорит тот факт, что на то время на предприятии уже производились все три ступени известной ракеты СС-24, которая могла нести ядерные заряды большой мощности. Тогда авария привела к гибели троих рабочих, было полностью разрушено здание на месте аварии, еще несколько производственных помещений серьезно пострадали от взрывной волны.

— Я помню один такой случай, — рассказывает Елена Юрьевна. — В тот день я была с бабушкой в нашем гараже. Вдруг поселок буквально сотрясло. Бабушка хватает меня за руку и, забыв запереть гараж, мы бежим в направлении заводской проходной. А там уже пожарные машины, скорые, толпа причитающих людей. У них ведь тогда на смене были близкие, друзья.

А вот ее муж сам оказался когда-то в эпицентре взрыва, но, к счастью, не пострадал.

— Погибло четверо моих друзей, — Андрей Алексеевич вспоминает всех поименно. — Долго не могли забыть ту трагедию. О семьях погибших заботились, за могилками ухаживали.

И у станков стояли, и поселок строили

До распада Союза и конверсии не существовало в городе более ухоженной территории, чем та, которая была подведомственной территорией Павлоградского химического завода. За цехами и отделами закрепляли улицы, дома, места отдыха заводчан.

— Снимали нас с работы, отправляли в помощь строителям. Дворец культуры «Ровесник», оздоровительный центр «Молодость», аллея, в шутку названная маленьким Парижем, заводской парк — сколько здесь прошло субботников! И работалось нам без устали, потому что для себя, для завода старались

— А мы еще и подготовкой к отопительному сезону занимались. И не дай Бог не уложиться в срок, — поддерживает жену Андрей Алексеевич. — И в садиках, и в школах всегда тепло было. Опять же — там дети наших заводчан.

Кстати, вся малышня из большой семьи Волокитиных вырастала в детских садах, теперь их в поселке два, а тогда четыре было. Путевки же в заводской пионерлагерь «Чайка» чуть ли не силком брать заставляли. Хоть сразу на три смены.

Когда настали трудные для завода времена, связанные с перепрофилированием, разрывом производственных отношений со смежниками на постсоветском пространстве, задержкой госфинансирования, никто из Волокитиных не ушел с предприятия. До выхода на пенсию все оставались на своих рабочих местах.

— Мамы полгода как не стало, — говорит моя собеседница, — а ведь она приехала в Павлоград молодым специалистом по направлению нашего, тогда базового, Казанского химико-технологического института. Мама работала на заводе инженером-технологом, инженером-конструктором. До самого последнего дня она интересовалась делами на заводе. Ведь, по сути, он изменил всю ее жизнь. Сюда с Урала она перевезла своих родителей, здесь познакомилась с моим отцом.

Сегодня на «семейном» предприятии Волокитиных — Павлоградском химическом заводе — продолжают трудиться внучка родоначальника династии Елена, правнуки Тарас и Станислав, зять Андрей. И всем бы им очень хотелось, чтобы не оборвалась эта связующая нить родства, общей семейной памяти.

А родной завод сегодня на подъеме — есть заказы, вовремя зарплата, вручаются премии, все зеленей и красочней становится заводская территория. Имеется даже собственный сафари-парк, где свободно разгуливают кабаны, косули, лоси. Словом, жизнь продолжается. И Волокитины нашли в этой жизни свое достойное место.

Автор: Валентина Кордюкова